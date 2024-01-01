Kosta Rika kolonundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile CRC → RON çevirin

1.000 crc
9,30 ron

1,000 CRC = 0,009298 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Rumen Leyi
1 CRC0,00930 RON
5 CRC0,04649 RON
10 CRC0,09298 RON
20 CRC0,18595 RON
50 CRC0,46488 RON
100 CRC0,92976 RON
250 CRC2,32439 RON
500 CRC4,64878 RON
1000 CRC9,29755 RON
2000 CRC18,59510 RON
5000 CRC46,48775 RON
10000 CRC92,97550 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kosta Rika Kolonu
1 RON107,55500 CRC
5 RON537,77500 CRC
10 RON1.075,55000 CRC
20 RON2.151,10000 CRC
50 RON5.377,75000 CRC
100 RON10.755,50000 CRC
250 RON26.888,75000 CRC
500 RON53.777,50000 CRC
1000 RON107.555,00000 CRC
2000 RON215.110,00000 CRC
5000 RON537.775,00000 CRC
10000 RON1.075.550,00000 CRC