20 Romanya leyinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile RON → CRC çevirin

1,000L RON = 108,3₡ CRC

22:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 RON → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek112,6120118,3140
Düşük107,7380107,7380
Ortalama110,9385113,8967
Değişim-3.77%-6.51%
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1 RON → CRC istatistikleri

RON → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 112,6120, en düşük 107,7380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 110,9385 oldu. RON → CRC kurundaki değişiklik -3.77 değerindeydi.

RON → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 118,3140, en düşük 107,7380 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 113,8967 oldu. RON → CRC kurundaki değişiklik -6.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,453
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,207
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kosta Rika Kolonu
1 RON108,31400 CRC
5 RON541,57000 CRC
10 RON1.083,14000 CRC
20 RON2.166,28000 CRC
50 RON5.415,70000 CRC
100 RON10.831,40000 CRC
250 RON27.078,50000 CRC
500 RON54.157,00000 CRC
1000 RON108.314,00000 CRC
2000 RON216.628,00000 CRC
5000 RON541.570,00000 CRC
10000 RON1.083.140,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Rumen Leyi
1 CRC0,00923 RON
5 CRC0,04616 RON
10 CRC0,09232 RON
20 CRC0,18465 RON
50 CRC0,46162 RON
100 CRC0,92324 RON
250 CRC2,30811 RON
500 CRC4,61622 RON
1000 CRC9,23244 RON
2000 CRC18,46488 RON
5000 CRC46,16220 RON
10000 CRC92,32440 RON