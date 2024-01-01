5,000 كولون كوستاريكي إلى كونا كرواتية

تحويل CRC إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 crc
66.31 hrk

₡1.000 CRC = kn0.01326 HRK

Mid-market exchange rate at 15:37
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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CRC إلى HRK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7571.5021.6580.94820.791
1 GBP1.16911.277107.2321.7561.9371.10824.298
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5170.86719.021
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Croatian Kuna
1 CRC٠٫٠١٣٢٦ HRK
5 CRC٠٫٠٦٦٣١ HRK
10 CRC٠٫١٣٢٦٢ HRK
20 CRC٠٫٢٦٥٢٣ HRK
50 CRC٠٫٦٦٣٠٨ HRK
100 CRC١٫٣٢٦١٦ HRK
250 CRC٣٫٣١٥٤٠ HRK
500 CRC٦٫٦٣٠٨٠ HRK
1000 CRC١٣٫٢٦١٦٠ HRK
2000 CRC٢٦٫٥٢٣٢٠ HRK
5000 CRC٦٦٫٣٠٨٠٠ HRK
10000 CRC١٣٢٫٦١٦٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / كوستاريكا كولوين
1 HRK٧٥٫٤٠٥٧٠ CRC
5 HRK٣٧٧٫٠٢٨٥٠ CRC
10 HRK٧٥٤٫٠٥٧٠٠ CRC
20 HRK١٬٥٠٨٫١١٤٠٠ CRC
50 HRK٣٬٧٧٠٫٢٨٥٠٠ CRC
100 HRK٧٬٥٤٠٫٥٧٠٠٠ CRC
250 HRK١٨٬٨٥١٫٤٢٥٠٠ CRC
500 HRK٣٧٬٧٠٢٫٨٥٠٠٠ CRC
1000 HRK٧٥٬٤٠٥٫٧٠٠٠٠ CRC
2000 HRK١٥٠٬٨١١٫٤٠٠٠٠ CRC
5000 HRK٣٧٧٬٠٢٨٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 HRK٧٥٤٬٠٥٧٫٠٠٠٠٠ CRC