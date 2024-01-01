2000 كونا كرواتية إلى كولون كوستاريكي

تحويل HRK إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

2,000 hrk
146,870.20 crc

1.00000 HRK = 73.43510 CRC

Mid-market exchange rate at 09:14
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352151.344150.92261.527070.788551.6198319.3472
1 CAD0.73956310.9940830.6823481.129360.5831831.1979614.3085
1 SGD0.7439651.0059510.6864091.136080.5866531.2050914.3936
1 EUR1.083851.465531.4568611.655110.854691.7556520.9695

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / كوستاريكا كولوين
1 HRK73.43510 CRC
5 HRK367.17550 CRC
10 HRK734.35100 CRC
20 HRK1468.70200 CRC
50 HRK3671.75500 CRC
100 HRK7343.51000 CRC
250 HRK18358.77500 CRC
500 HRK36717.55000 CRC
1000 HRK73435.10000 CRC
2000 HRK146870.20000 CRC
5000 HRK367175.50000 CRC
10000 HRK734351.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Croatian Kuna
1 CRC0.01362 HRK
5 CRC0.06809 HRK
10 CRC0.13617 HRK
20 CRC0.27235 HRK
50 CRC0.68088 HRK
100 CRC1.36175 HRK
250 CRC3.40437 HRK
500 CRC6.80875 HRK
1000 CRC13.61750 HRK
2000 CRC27.23500 HRK
5000 CRC68.08750 HRK
10000 CRC136.17500 HRK