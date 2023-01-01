دولار بليزي إلى فورنت مجري

تحويل BZD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٧٩٬٠١١ huf

1.00000 BZD = 179.01100 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:31 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BZD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.064788.5091.437031.6610.963118.1877
1GBP1.156611.23135102.3631.661951.920981.1139321.0345
1USD0.939250.812117183.13051.34971.560060.904617.0825
1INR0.01129830.009769180.012029310.01623590.01876640.01088170.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

BZD إلى USD

BZD إلى ZAR

BZD إلى CAD

BZD إلى INR

BZD إلى SGD

BZD إلى GBP

BZD إلى AUD

BZD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / Hungarian Forint
1 BZD179.01100 HUF
5 BZD895.05500 HUF
10 BZD1790.11000 HUF
20 BZD3580.22000 HUF
50 BZD8950.55000 HUF
100 BZD17901.10000 HUF
250 BZD44752.75000 HUF
500 BZD89505.50000 HUF
1000 BZD179011.00000 HUF
2000 BZD358022.00000 HUF
5000 BZD895055.00000 HUF
10000 BZD1790110.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار بليز
2000 HUF11.17252 BZD
5000 HUF27.93130 BZD
10000 HUF55.86260 BZD
15000 HUF83.79390 BZD
20000 HUF111.72520 BZD
30000 HUF167.58780 BZD
40000 HUF223.45040 BZD
50000 HUF279.31300 BZD
60000 HUF335.17560 BZD
100000 HUF558.62600 BZD
150000 HUF837.93900 BZD
200000 HUF1117.25200 BZD