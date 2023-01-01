1 دولار بليزي إلى فورنت مجري

تحويل BZD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
١٧٦ huf

1.00000 BZD = 175.92000 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:57 UTC
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BZD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.080189.31451.46841.67030.954518.4363
1GBP1.1689111.26265104.411.716571.95261.1157221.5523
1USD0.925850.791985182.6911.35951.546430.883717.0691
1INR0.01119640.009577650.012093210.01644070.01870130.01068680.20642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Hungarian Forint
1 BZD175.92000 HUF
5 BZD879.60000 HUF
10 BZD1759.20000 HUF
20 BZD3518.40000 HUF
50 BZD8796.00000 HUF
100 BZD17592.00000 HUF
250 BZD43980.00000 HUF
500 BZD87960.00000 HUF
1000 BZD175920.00000 HUF
2000 BZD351840.00000 HUF
5000 BZD879600.00000 HUF
10000 BZD1759200.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار بليز
2000 HUF11.36884 BZD
5000 HUF28.42210 BZD
10000 HUF56.84420 BZD
15000 HUF85.26630 BZD
20000 HUF113.68840 BZD
30000 HUF170.53260 BZD
40000 HUF227.37680 BZD
50000 HUF284.22100 BZD
60000 HUF341.06520 BZD
100000 HUF568.44200 BZD
150000 HUF852.66300 BZD
200000 HUF1136.88400 BZD