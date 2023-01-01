5000 ريال برازيلي إلى مانات أذربيجاني

تحويل BRL إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
١٬٧١٧٫٩٤ azn

1.00000 BRL = 0.34359 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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BRL إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0776589.11861.464741.668190.953918.3787
1GBP1.1688411.25965104.171.712121.949921.1149621.4826
1USD0.927950.793871182.69721.35921.547990.8851517.0544
1INR0.0112210.009599740.012092310.01643590.01871870.01070350.206227

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / مانات أذربيجان
1 BRL0.34359 AZN
5 BRL1.71793 AZN
10 BRL3.43587 AZN
20 BRL6.87174 AZN
50 BRL17.17935 AZN
100 BRL34.35870 AZN
250 BRL85.89675 AZN
500 BRL171.79350 AZN
1000 BRL343.58700 AZN
2000 BRL687.17400 AZN
5000 BRL1717.93500 AZN
10000 BRL3435.87000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الريال البرازيلي
1 AZN2.91047 BRL
5 AZN14.55235 BRL
10 AZN29.10470 BRL
20 AZN58.20940 BRL
50 AZN145.52350 BRL
100 AZN291.04700 BRL
250 AZN727.61750 BRL
500 AZN1455.23500 BRL
1000 AZN2910.47000 BRL
2000 AZN5820.94000 BRL
5000 AZN14552.35000 BRL
10000 AZN29104.70000 BRL