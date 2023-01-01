بوليفيانو بوليفي إلى شلن كيني

تحويل BOB إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
21240 kes

1.00000 BOB = 21.24010 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 5:54 UTC
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BOB إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0634588.38331.434811.661120.957118.2164
1GBP1.1580811.23155102.3541.661611.92371.108421.0958
1USD0.940350.811985183.111.34921.562010.917.1295
1INR0.01131440.009770.012032210.01623390.01879450.0108290.206106

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / شلن كيني
1 BOB21.24010 KES
5 BOB106.20050 KES
10 BOB212.40100 KES
20 BOB424.80200 KES
50 BOB1062.00500 KES
100 BOB2124.01000 KES
250 BOB5310.02500 KES
500 BOB10620.05000 KES
1000 BOB21240.10000 KES
2000 BOB42480.20000 KES
5000 BOB106200.50000 KES
10000 BOB212401.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Bolivian Boliviano
1 KES0.04708 BOB
5 KES0.23540 BOB
10 KES0.47081 BOB
20 KES0.94162 BOB
50 KES2.35404 BOB
100 KES4.70808 BOB
250 KES11.77020 BOB
500 KES23.54040 BOB
1000 KES47.08080 BOB
2000 KES94.16160 BOB
5000 KES235.40400 BOB
10000 KES470.80800 BOB