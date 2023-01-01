100 بوليفيانو بوليفي إلى شلن كيني

تحويل BOB إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bob
٢٬١٠٤ kes

1.00000 BOB = 21.03970 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077389.08971.464861.670230.95418.3981
1GBP1.1685711.2589104.1081.711791.951781.1148121.4995
1USD0.928250.794344182.69721.359751.550390.885617.078
1INR0.01122460.009605460.012092310.01644250.01874780.01070890.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / شلن كيني
1 BOB21.03970 KES
5 BOB105.19850 KES
10 BOB210.39700 KES
20 BOB420.79400 KES
50 BOB1051.98500 KES
100 BOB2103.97000 KES
250 BOB5259.92500 KES
500 BOB10519.85000 KES
1000 BOB21039.70000 KES
2000 BOB42079.40000 KES
5000 BOB105198.50000 KES
10000 BOB210397.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Bolivian Boliviano
1 KES0.04753 BOB
5 KES0.23765 BOB
10 KES0.47529 BOB
20 KES0.95058 BOB
50 KES2.37646 BOB
100 KES4.75292 BOB
250 KES11.88230 BOB
500 KES23.76460 BOB
1000 KES47.52920 BOB
2000 KES95.05840 BOB
5000 KES237.64600 BOB
10000 KES475.29200 BOB