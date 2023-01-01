بوليفيانو بوليفي إلى روبية إندونيسية

تحويل BOB إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٢٬٢٢٠٬٩٨٠ idr

1.00000 BOB = 2220.98000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:56 UTC
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BOB إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.38441.434811.660730.9571518.2157
1GBP1.1584111.2317102.3681.661811.923481.1087721.0977
1USD0.940350.811886183.1111.34921.561650.917.1289
1INR0.01131420.00976870.012032110.01623370.01878990.01082890.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الروبية الإندونيسية
1 BOB2220.98000 IDR
5 BOB11104.90000 IDR
10 BOB22209.80000 IDR
20 BOB44419.60000 IDR
50 BOB111049.00000 IDR
100 BOB222098.00000 IDR
250 BOB555245.00000 IDR
500 BOB1110490.00000 IDR
1000 BOB2220980.00000 IDR
2000 BOB4441960.00000 IDR
5000 BOB11104900.00000 IDR
10000 BOB22209800.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bolivian Boliviano
1 IDR0.00045 BOB
5 IDR0.00225 BOB
10 IDR0.00450 BOB
20 IDR0.00901 BOB
50 IDR0.02251 BOB
100 IDR0.04503 BOB
250 IDR0.11256 BOB
500 IDR0.22513 BOB
1000 IDR0.45025 BOB
2000 IDR0.90050 BOB
5000 IDR2.25126 BOB
10000 IDR4.50252 BOB