250 دولار برمودي إلى ليرة لبنانية

تحويل BMD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ bmd
٣٬٧٥٧٬٥٠٠ lbp

1.00000 BMD = 15030.00000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه لبناني
1 BMD15030.00000 LBP
5 BMD75150.00000 LBP
10 BMD150300.00000 LBP
20 BMD300600.00000 LBP
50 BMD751500.00000 LBP
100 BMD1503000.00000 LBP
250 BMD3757500.00000 LBP
500 BMD7515000.00000 LBP
1000 BMD15030000.00000 LBP
2000 BMD30060000.00000 LBP
5000 BMD75150000.00000 LBP
10000 BMD150300000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Bermudan Dollar
1 LBP0.00007 BMD
5 LBP0.00033 BMD
10 LBP0.00067 BMD
20 LBP0.00133 BMD
50 LBP0.00333 BMD
100 LBP0.00665 BMD
250 LBP0.01663 BMD
500 LBP0.03327 BMD
1000 LBP0.06653 BMD
2000 LBP0.13307 BMD
5000 LBP0.33267 BMD
10000 LBP0.66534 BMD