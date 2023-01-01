ألف دولار برمودي إلى ليف بلغاري

تحويل BMD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٬٨١٥ bgn

1.00000 BMD = 1.81500 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / لياف بلغاري
1 BMD1.81500 BGN
5 BMD9.07500 BGN
10 BMD18.15000 BGN
20 BMD36.30000 BGN
50 BMD90.75000 BGN
100 BMD181.50000 BGN
250 BMD453.75000 BGN
500 BMD907.50000 BGN
1000 BMD1815.00000 BGN
2000 BMD3630.00000 BGN
5000 BMD9075.00000 BGN
10000 BMD18150.00000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Bermudan Dollar
1 BGN0.55096 BMD
5 BGN2.75482 BMD
10 BGN5.50964 BMD
20 BGN11.01928 BMD
50 BGN27.54820 BMD
100 BGN55.09640 BMD
250 BGN137.74100 BMD
500 BGN275.48200 BMD
1000 BGN550.96400 BMD
2000 BGN1101.92800 BMD
5000 BGN2754.82000 BMD
10000 BGN5509.64000 BMD