دينار بحريني إلى فرنك قمري

تحويل BHD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٬٢٢١٬٨٧٠ kmf

1.00000 BHD = 1221.87000 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:16 UTC
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BHD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863151.063688.36121.434581.659670.9571518.2155
1GBP1.1585511.23225102.3721.662061.922841.108921.1039
1USD0.94020.811524183.07751.34881.560430.8998517.1263
1INR0.01131720.009768270.01203710.01623540.01878280.01083150.206148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك جزر القمر
1 BHD1221.87000 KMF
5 BHD6109.35000 KMF
10 BHD12218.70000 KMF
20 BHD24437.40000 KMF
50 BHD61093.50000 KMF
100 BHD122187.00000 KMF
250 BHD305467.50000 KMF
500 BHD610935.00000 KMF
1000 BHD1221870.00000 KMF
2000 BHD2443740.00000 KMF
5000 BHD6109350.00000 KMF
10000 BHD12218700.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Bahraini Dinar
1 KMF0.00082 BHD
5 KMF0.00409 BHD
10 KMF0.00818 BHD
20 KMF0.01637 BHD
50 KMF0.04092 BHD
100 KMF0.08184 BHD
250 KMF0.20460 BHD
500 KMF0.40921 BHD
1000 KMF0.81842 BHD
2000 KMF1.63684 BHD
5000 KMF4.09210 BHD
10000 KMF8.18419 BHD