Bahreyn dinarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile BHD → KMF çevirin

1.000 bhd
1.226.340 kmf

1,000 BHD = 1.226 KMF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Komor Frangı
1 BHD1.226,34000 KMF
5 BHD6.131,70000 KMF
10 BHD12.263,40000 KMF
20 BHD24.526,80000 KMF
50 BHD61.317,00000 KMF
100 BHD122.634,00000 KMF
250 BHD306.585,00000 KMF
500 BHD613.170,00000 KMF
1000 BHD1.226.340,00000 KMF
2000 BHD2.452.680,00000 KMF
5000 BHD6.131.700,00000 KMF
10000 BHD12.263.400,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Bahreyn Dinarı
1 KMF0,00082 BHD
5 KMF0,00408 BHD
10 KMF0,00815 BHD
20 KMF0,01631 BHD
50 KMF0,04077 BHD
100 KMF0,08154 BHD
250 KMF0,20386 BHD
500 KMF0,40772 BHD
1000 KMF0,81544 BHD
2000 KMF1,63087 BHD
5000 KMF4,07719 BHD
10000 KMF8,15437 BHD