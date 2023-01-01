دينار بحريني إلى دولار برمودي

تحويل BHD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬٦٥٢٫٦٦ bmd

1.00000 BHD = 2.65266 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:10 UTC
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BHD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063688.36711.434581.65980.957218.2193
1GBP1.1584111.23205102.3621.661791.922671.1088321.1048
1USD0.94020.811655183.0831.34881.560550.8999517.1298
1INR0.01131640.009769210.012036210.01623440.0187830.01083190.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Bermudan Dollar
1 BHD2.65266 BMD
5 BHD13.26330 BMD
10 BHD26.52660 BMD
20 BHD53.05320 BMD
50 BHD132.63300 BMD
100 BHD265.26600 BMD
250 BHD663.16500 BMD
500 BHD1326.33000 BMD
1000 BHD2652.66000 BMD
2000 BHD5305.32000 BMD
5000 BHD13263.30000 BMD
10000 BHD26526.60000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Bahraini Dinar
1 BMD0.37698 BHD
5 BMD1.88490 BHD
10 BMD3.76980 BHD
20 BMD7.53960 BHD
50 BMD18.84900 BHD
100 BMD37.69800 BHD
250 BMD94.24500 BHD
500 BMD188.49000 BHD
1000 BMD376.98000 BHD
2000 BMD753.96000 BHD
5000 BMD1884.90000 BHD
10000 BMD3769.80000 BHD