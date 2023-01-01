1 دولار برمودي إلى دينار بحريني

تحويل BMD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1 bmd
0.377 bhd

1.00000 BMD = 0.37699 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Bahraini Dinar
1 BMD0.37699 BHD
5 BMD1.88492 BHD
10 BMD3.76985 BHD
20 BMD7.53970 BHD
50 BMD18.84925 BHD
100 BMD37.69850 BHD
250 BMD94.24625 BHD
500 BMD188.49250 BHD
1000 BMD376.98500 BHD
2000 BMD753.97000 BHD
5000 BMD1884.92500 BHD
10000 BMD3769.85000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Bermudan Dollar
1 BHD2.65263 BMD
5 BHD13.26315 BMD
10 BHD26.52630 BMD
20 BHD53.05260 BMD
50 BHD132.63150 BMD
100 BHD265.26300 BMD
250 BHD663.15750 BMD
500 BHD1326.31500 BMD
1000 BHD2652.63000 BMD
2000 BHD5305.26000 BMD
5000 BHD13263.15000 BMD
10000 BHD26526.30000 BMD