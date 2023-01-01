مانات أذربيجاني إلى فرنك سويسري

تحويل AZN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٦٦٬٠٩٤ xpf

1.00000 AZN = 66.09410 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:9 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AZN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.35291.435031.659510.957518.2157
1GBP1.1582111.2317102.3271.661991.921981.1089921.0967
1USD0.94030.811886183.07751.349351.560430.900317.1281
1INR0.01131820.009772630.01203710.01624210.01878280.01083690.20617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / فرنك الـ CFP
1 AZN66.09410 XPF
5 AZN330.47050 XPF
10 AZN660.94100 XPF
20 AZN1321.88200 XPF
50 AZN3304.70500 XPF
100 AZN6609.41000 XPF
250 AZN16523.52500 XPF
500 AZN33047.05000 XPF
1000 AZN66094.10000 XPF
2000 AZN132188.20000 XPF
5000 AZN330470.50000 XPF
10000 AZN660941.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / مانات أذربيجان
1 XPF0.01513 AZN
5 XPF0.07565 AZN
10 XPF0.15130 AZN
20 XPF0.30260 AZN
50 XPF0.75650 AZN
100 XPF1.51299 AZN
250 XPF3.78247 AZN
500 XPF7.56495 AZN
1000 XPF15.12990 AZN
2000 XPF30.25980 AZN
5000 XPF75.64950 AZN
10000 XPF151.29900 AZN