Azerbaycan manatından CFP frangına

Reel döviz kuru ile AZN → XPF çevirin

1.000 azn
65.807 xpf

1,000 AZN = 65,81 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Azerbaycan manatından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / CFP Frangı
1 AZN65,80720 XPF
5 AZN329,03600 XPF
10 AZN658,07200 XPF
20 AZN1.316,14400 XPF
50 AZN3.290,36000 XPF
100 AZN6.580,72000 XPF
250 AZN16.451,80000 XPF
500 AZN32.903,60000 XPF
1000 AZN65.807,20000 XPF
2000 AZN131.614,40000 XPF
5000 AZN329.036,00000 XPF
10000 AZN658.072,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Azerbaycan Manatı
1 XPF0,01520 AZN
5 XPF0,07598 AZN
10 XPF0,15196 AZN
20 XPF0,30392 AZN
50 XPF0,75980 AZN
100 XPF1,51959 AZN
250 XPF3,79898 AZN
500 XPF7,59795 AZN
1000 XPF15,19590 AZN
2000 XPF30,39180 AZN
5000 XPF75,97950 AZN
10000 XPF151,95900 AZN