100 İsviçre frangından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile XPF → AZN çevirin

100 xpf
1,55 azn

1,000₣ XPF = 0,01547man. AZN

20:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → AZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01550,0155
Düşük0,01530,0152
Ortalama0,01540,0154
Değişim1.13%1.20%
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1 XPF → AZN istatistikleri

XPF → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0155, en düşük 0,0153 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0154 oldu. XPF → AZN kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

XPF → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0155, en düşük 0,0152 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0154 oldu. XPF → AZN kurundaki değişiklik 1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2860,91783,7970,7811,5351,387
1 SGD0,754113,7840,69163,1640,5891,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5820,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4180,8521,6741,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Azerbaycan Manatı
1 XPF0,01547 AZN
5 XPF0,07733 AZN
10 XPF0,15466 AZN
20 XPF0,30931 AZN
50 XPF0,77328 AZN
100 XPF1,54656 AZN
250 XPF3,86640 AZN
500 XPF7,73280 AZN
1000 XPF15,46560 AZN
2000 XPF30,93120 AZN
5000 XPF77,32800 AZN
10000 XPF154,65600 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / CFP Frangı
1 AZN64,65970 XPF
5 AZN323,29850 XPF
10 AZN646,59700 XPF
20 AZN1.293,19400 XPF
50 AZN3.232,98500 XPF
100 AZN6.465,97000 XPF
250 AZN16.164,92500 XPF
500 AZN32.329,85000 XPF
1000 AZN64.659,70000 XPF
2000 AZN129.319,40000 XPF
5000 AZN323.298,50000 XPF
10000 AZN646.597,00000 XPF