250 Azerbaycan manatından CFP frangına
Reel döviz kuru ile AZN → XPF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / CFP Frangı
|1 AZN
|66.54710 XPF
|5 AZN
|332.73550 XPF
|10 AZN
|665.47100 XPF
|20 AZN
|1330.94200 XPF
|50 AZN
|3327.35500 XPF
|100 AZN
|6654.71000 XPF
|250 AZN
|16636.77500 XPF
|500 AZN
|33273.55000 XPF
|1000 AZN
|66547.10000 XPF
|2000 AZN
|133094.20000 XPF
|5000 AZN
|332735.50000 XPF
|10000 AZN
|665471.00000 XPF