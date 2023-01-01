10 Azerbaycan manatından CFP frangına
Reel döviz kuru ile AZN → XPF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / CFP Frangı
|1 AZN
|66.53530 XPF
|5 AZN
|332.67650 XPF
|10 AZN
|665.35300 XPF
|20 AZN
|1330.70600 XPF
|50 AZN
|3326.76500 XPF
|100 AZN
|6653.53000 XPF
|250 AZN
|16633.82500 XPF
|500 AZN
|33267.65000 XPF
|1000 AZN
|66535.30000 XPF
|2000 AZN
|133070.60000 XPF
|5000 AZN
|332676.50000 XPF
|10000 AZN
|665353.00000 XPF