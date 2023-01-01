5 فرنك سويسري إلى مانات أذربيجاني

تحويل XPF إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

5 xpf
0.08 azn

1.00000 XPF = 0.01543 AZN

Mid-market exchange rate at 01:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.084490.23941.485091.671390.963118.7704
1 GBP1.1440311.24065103.2421.699071.912221.1018221.475
1 USD0.922150.806029183.2161.36951.541310.888117.3095
1 INR0.01108160.009685990.012016910.01645720.01852180.01067220.208007

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / مانات أذربيجان
1 XPF0.01543 AZN
5 XPF0.07713 AZN
10 XPF0.15425 AZN
20 XPF0.30850 AZN
50 XPF0.77126 AZN
100 XPF1.54251 AZN
250 XPF3.85628 AZN
500 XPF7.71255 AZN
1000 XPF15.42510 AZN
2000 XPF30.85020 AZN
5000 XPF77.12550 AZN
10000 XPF154.25100 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / فرنك الـ CFP
1 AZN64.82940 XPF
5 AZN324.14700 XPF
10 AZN648.29400 XPF
20 AZN1296.58800 XPF
50 AZN3241.47000 XPF
100 AZN6482.94000 XPF
250 AZN16207.35000 XPF
500 AZN32414.70000 XPF
1000 AZN64829.40000 XPF
2000 AZN129658.80000 XPF
5000 AZN324147.00000 XPF
10000 AZN648294.00000 XPF