مانات أذربيجاني إلى ليو روماني

تحويل AZN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
2748.71 ron

1.00000 AZN = 2.74871 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
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AZN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063688.35331.435281.659540.9573518.2121
1GBP1.1582111.23185102.331.662321.922061.1088121.0931
1USD0.94020.811787183.071.349451.560310.900117.1231
1INR0.01131820.009772330.01203810.01624470.0187830.01083540.206129

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Romanian Leu
1 AZN2.74871 RON
5 AZN13.74355 RON
10 AZN27.48710 RON
20 AZN54.97420 RON
50 AZN137.43550 RON
100 AZN274.87100 RON
250 AZN687.17750 RON
500 AZN1374.35500 RON
1000 AZN2748.71000 RON
2000 AZN5497.42000 RON
5000 AZN13743.55000 RON
10000 AZN27487.10000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / مانات أذربيجان
1 RON0.36381 AZN
5 RON1.81903 AZN
10 RON3.63807 AZN
20 RON7.27614 AZN
50 RON18.19035 AZN
100 RON36.38070 AZN
250 RON90.95175 AZN
500 RON181.90350 AZN
1000 RON363.80700 AZN
2000 RON727.61400 AZN
5000 RON1819.03500 AZN
10000 RON3638.07000 AZN