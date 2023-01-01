20 ليو روماني إلى مانات أذربيجاني

تحويل RON إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٧٫٣٥ azn

1.00000 RON = 0.36745 AZN

Mid-market exchange rate at 13:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.074189.41381.467171.652460.964718.8162
1GBP1.1536711.2391103.1491.692551.906311.1129421.7067
1USD0.9310.807037183.24531.365951.538460.898117.5181
1INR0.0111840.009694690.012012710.01640870.01848110.01078860.21044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / مانات أذربيجان
1 RON0.36745 AZN
5 RON1.83725 AZN
10 RON3.67450 AZN
20 RON7.34900 AZN
50 RON18.37250 AZN
100 RON36.74500 AZN
250 RON91.86250 AZN
500 RON183.72500 AZN
1000 RON367.45000 AZN
2000 RON734.90000 AZN
5000 RON1837.25000 AZN
10000 RON3674.50000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Romanian Leu
1 AZN2.72146 RON
5 AZN13.60730 RON
10 AZN27.21460 RON
20 AZN54.42920 RON
50 AZN136.07300 RON
100 AZN272.14600 RON
250 AZN680.36500 RON
500 AZN1360.73000 RON
1000 AZN2721.46000 RON
2000 AZN5442.92000 RON
5000 AZN13607.30000 RON
10000 AZN27214.60000 RON