1 ليو روماني إلى مانات أذربيجاني

تحويل RON إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٠٫٣٧ azn

1.00000 RON = 0.36738 AZN

Mid-market exchange rate at 13:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073989.40921.467051.652410.964718.8115
1GBP1.1536711.23915103.1671.69281.906681.1129421.7062
1USD0.93120.807005183.25651.36611.53870.8982517.517
1INR0.01118450.009692990.012011110.01640830.01848140.01078890.210398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / مانات أذربيجان
1 RON0.36738 AZN
5 RON1.83691 AZN
10 RON3.67382 AZN
20 RON7.34764 AZN
50 RON18.36910 AZN
100 RON36.73820 AZN
250 RON91.84550 AZN
500 RON183.69100 AZN
1000 RON367.38200 AZN
2000 RON734.76400 AZN
5000 RON1836.91000 AZN
10000 RON3673.82000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Romanian Leu
1 AZN2.72196 RON
5 AZN13.60980 RON
10 AZN27.21960 RON
20 AZN54.43920 RON
50 AZN136.09800 RON
100 AZN272.19600 RON
250 AZN680.49000 RON
500 AZN1360.98000 RON
1000 AZN2721.96000 RON
2000 AZN5443.92000 RON
5000 AZN13609.80000 RON
10000 AZN27219.60000 RON