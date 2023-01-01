مانات أذربيجاني إلى دولار جامايكي

تحويل AZN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٩١٬٠٦١٫٨٠ jmd

1.00000 AZN = 91.06180 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:0 UTC
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AZN إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.33721.434921.658710.957518.2163
1GBP1.1584111.2321102.3271.662161.92141.1091821.1012
1USD0.940150.811622183.0511.349051.559450.900217.1262
1INR0.01132030.009772580.012040810.01624360.01877710.01083910.206213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار جامايكي
1 AZN91.06180 JMD
5 AZN455.30900 JMD
10 AZN910.61800 JMD
20 AZN1821.23600 JMD
50 AZN4553.09000 JMD
100 AZN9106.18000 JMD
250 AZN22765.45000 JMD
500 AZN45530.90000 JMD
1000 AZN91061.80000 JMD
2000 AZN182123.60000 JMD
5000 AZN455309.00000 JMD
10000 AZN910618.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / مانات أذربيجان
1 JMD0.01098 AZN
5 JMD0.05491 AZN
10 JMD0.10982 AZN
20 JMD0.21963 AZN
50 JMD0.54908 AZN
100 JMD1.09816 AZN
250 JMD2.74540 AZN
500 JMD5.49080 AZN
1000 JMD10.98160 AZN
2000 JMD21.96320 AZN
5000 JMD54.90800 AZN
10000 JMD109.81600 AZN