Azerbaycan manatından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile AZN → JMD çevirin

1.000 azn
90.796,60 jmd

1,000 AZN = 90,80 JMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRSGDEURNZDCADGBPAUD
1 USD183,6091,3620,941,6841,3770,8031,547
1 INR0,01210,0160,0110,020,0160,010,019
1 SGD0,73461,4110,691,2371,0120,591,137
1 EUR1,06488,9691,44911,7921,4660,8551,647

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Azerbaycan manatından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jamaika Doları
1 AZN90,79660 JMD
5 AZN453,98300 JMD
10 AZN907,96600 JMD
20 AZN1.815,93200 JMD
50 AZN4.539,83000 JMD
100 AZN9.079,66000 JMD
250 AZN22.699,15000 JMD
500 AZN45.398,30000 JMD
1000 AZN90.796,60000 JMD
2000 AZN181.593,20000 JMD
5000 AZN453.983,00000 JMD
10000 AZN907.966,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Azerbaycan Manatı
1 JMD0,01101 AZN
5 JMD0,05507 AZN
10 JMD0,11014 AZN
20 JMD0,22027 AZN
50 JMD0,55068 AZN
100 JMD1,10136 AZN
250 JMD2,75340 AZN
500 JMD5,50680 AZN
1000 JMD11,01360 AZN
2000 JMD22,02720 AZN
5000 JMD55,06800 AZN
10000 JMD110,13600 AZN