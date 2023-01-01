مانات أذربيجاني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل AZN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٤٨٬٨٧٧٫٤٠ btn

1.00000 AZN = 48.87740 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:57 UTC
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AZN إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.37671.434851.659150.957218.2197
1GBP1.1583511.23205102.3731.66211.921921.1087721.1053
1USD0.94020.811655183.0921.349051.559940.917.1302
1INR0.01131520.009768150.012034910.01623560.01877370.01083140.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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AZN إلى EUR

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AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / نغولتروم بوتاني
1 AZN48.87740 BTN
5 AZN244.38700 BTN
10 AZN488.77400 BTN
20 AZN977.54800 BTN
50 AZN2443.87000 BTN
100 AZN4887.74000 BTN
250 AZN12219.35000 BTN
500 AZN24438.70000 BTN
1000 AZN48877.40000 BTN
2000 AZN97754.80000 BTN
5000 AZN244387.00000 BTN
10000 AZN488774.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / مانات أذربيجان
1 BTN0.02046 AZN
5 BTN0.10230 AZN
10 BTN0.20459 AZN
20 BTN0.40919 AZN
50 BTN1.02296 AZN
100 BTN2.04593 AZN
250 BTN5.11482 AZN
500 BTN10.22965 AZN
1000 BTN20.45930 AZN
2000 BTN40.91860 AZN
5000 BTN102.29650 AZN
10000 BTN204.59300 AZN