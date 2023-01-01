مانات أذربيجاني إلى ريال برازيلي

تحويل AZN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
2870.71 brl

1.00000 AZN = 2.87071 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:56 UTC
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AZN إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39311.434851.659020.957218.2198
1GBP1.1583511.23205102.3931.66211.921781.1087721.1054
1USD0.94020.811655183.10751.349051.559820.917.1303
1INR0.01131310.009766330.012032610.01623260.01876870.01082930.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / الريال البرازيلي
1 AZN2.87071 BRL
5 AZN14.35355 BRL
10 AZN28.70710 BRL
20 AZN57.41420 BRL
50 AZN143.53550 BRL
100 AZN287.07100 BRL
250 AZN717.67750 BRL
500 AZN1435.35500 BRL
1000 AZN2870.71000 BRL
2000 AZN5741.42000 BRL
5000 AZN14353.55000 BRL
10000 AZN28707.10000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / مانات أذربيجان
1 BRL0.34835 AZN
5 BRL1.74173 AZN
10 BRL3.48346 AZN
20 BRL6.96692 AZN
50 BRL17.41730 AZN
100 BRL34.83460 AZN
250 BRL87.08650 AZN
500 BRL174.17300 AZN
1000 BRL348.34600 AZN
2000 BRL696.69200 AZN
5000 BRL1741.73000 AZN
10000 BRL3483.46000 AZN