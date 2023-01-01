ألف بيزو أرجنتيني إلى فرنك قمري

تحويل ARS إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٬٢٦١ kmf

1.00000 ARS = 1.26058 KMF

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك جزر القمر
1 ARS1.26058 KMF
5 ARS6.30290 KMF
10 ARS12.60580 KMF
20 ARS25.21160 KMF
50 ARS63.02900 KMF
100 ARS126.05800 KMF
250 ARS315.14500 KMF
500 ARS630.29000 KMF
1000 ARS1260.58000 KMF
2000 ARS2521.16000 KMF
5000 ARS6302.90000 KMF
10000 ARS12605.80000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Argentine Peso
1 KMF0.79329 ARS
5 KMF3.96644 ARS
10 KMF7.93288 ARS
20 KMF15.86576 ARS
50 KMF39.66440 ARS
100 KMF79.32880 ARS
250 KMF198.32200 ARS
500 KMF396.64400 ARS
1000 KMF793.28800 ARS
2000 KMF1586.57600 ARS
5000 KMF3966.44000 ARS
10000 KMF7932.88000 ARS