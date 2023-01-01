غيلدر الأنتيل الهولندية إلى ريال عماني

تحويل ANG إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ang
213.614 omr

1.00000 ANG = 0.21361 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:3 UTC
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ANG إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ANG → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.06388.44371.434681.658480.957218.2183
1GBP1.1583511.23135102.4511.661891.921131.1087721.1036
1USD0.940750.812117183.2021.349651.560180.900517.1386
1INR0.01130660.009760780.012018910.01622140.01875180.01082310.205988

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غيلدر الأنتيل الهولندية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ANG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ANG الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / الريال العماني
1 ANG0.21361 OMR
5 ANG1.06807 OMR
10 ANG2.13614 OMR
20 ANG4.27228 OMR
50 ANG10.68070 OMR
100 ANG21.36140 OMR
250 ANG53.40350 OMR
500 ANG106.80700 OMR
1000 ANG213.61400 OMR
2000 ANG427.22800 OMR
5000 ANG1068.07000 OMR
10000 ANG2136.14000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 OMR4.68135 ANG
5 OMR23.40675 ANG
10 OMR46.81350 ANG
20 OMR93.62700 ANG
50 OMR234.06750 ANG
100 OMR468.13500 ANG
250 OMR1170.33750 ANG
500 OMR2340.67500 ANG
1000 OMR4681.35000 ANG
2000 OMR9362.70000 ANG
5000 OMR23406.75000 ANG
10000 OMR46813.50000 ANG