5 غيلدر الأنتيل الهولندية إلى ريال عماني

تحويل ANG إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥ ang
١٫٠٦٨ omr

1.00000 ANG = 0.21362 OMR

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10.92910.7969081.633721.3421519.00071.358483.432
1 EUR1.076310.85781.758371.4445620.45051.4620589.7979
1 GBP1.254851.1657712.050071.684223.8431.70459104.695
1 NZD0.61210.5687080.48778710.8215311.63030.83147751.0687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غيلدر الأنتيل الهولندية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ANG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ANG الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / الريال العماني
1 ANG0.21362 OMR
5 ANG1.06811 OMR
10 ANG2.13622 OMR
20 ANG4.27244 OMR
50 ANG10.68110 OMR
100 ANG21.36220 OMR
250 ANG53.40550 OMR
500 ANG106.81100 OMR
1000 ANG213.62200 OMR
2000 ANG427.24400 OMR
5000 ANG1068.11000 OMR
10000 ANG2136.22000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 OMR4.68117 ANG
5 OMR23.40585 ANG
10 OMR46.81170 ANG
20 OMR93.62340 ANG
50 OMR234.05850 ANG
100 OMR468.11700 ANG
250 OMR1170.29250 ANG
500 OMR2340.58500 ANG
1000 OMR4681.17000 ANG
2000 OMR9362.34000 ANG
5000 OMR23405.85000 ANG
10000 OMR46811.70000 ANG