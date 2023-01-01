10 آلاف درام أرميني إلى دونغ فيتنامي

تحويل AMD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ amd
٦٠٠٬٨٨٥ vnd

1.00000 AMD = 60.08850 VND

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / Vietnamese Dong
1 AMD60.08850 VND
5 AMD300.44250 VND
10 AMD600.88500 VND
20 AMD1201.77000 VND
50 AMD3004.42500 VND
100 AMD6008.85000 VND
250 AMD15022.12500 VND
500 AMD30044.25000 VND
1000 AMD60088.50000 VND
2000 AMD120177.00000 VND
5000 AMD300442.50000 VND
10000 AMD600885.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / درام أرمينية
1 VND0.01664 AMD
5 VND0.08321 AMD
10 VND0.16642 AMD
20 VND0.33284 AMD
50 VND0.83210 AMD
100 VND1.66421 AMD
250 VND4.16052 AMD
500 VND8.32105 AMD
1000 VND16.64210 AMD
2000 VND33.28420 AMD
5000 VND83.21050 AMD
10000 VND166.42100 AMD