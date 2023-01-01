250 درام أرميني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AMD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ amd
٢٢٫٦٧ uah

1.00000 AMD = 0.09068 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / هريفنيا الأوكرانية
1 AMD0.09068 UAH
5 AMD0.45339 UAH
10 AMD0.90678 UAH
20 AMD1.81357 UAH
50 AMD4.53392 UAH
100 AMD9.06784 UAH
250 AMD22.66960 UAH
500 AMD45.33920 UAH
1000 AMD90.67840 UAH
2000 AMD181.35680 UAH
5000 AMD453.39200 UAH
10000 AMD906.78400 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / درام أرمينية
1 UAH11.02800 AMD
5 UAH55.14000 AMD
10 UAH110.28000 AMD
20 UAH220.56000 AMD
50 UAH551.40000 AMD
100 UAH1102.80000 AMD
250 UAH2757.00000 AMD
500 UAH5514.00000 AMD
1000 UAH11028.00000 AMD
2000 UAH22056.00000 AMD
5000 UAH55140.00000 AMD
10000 UAH110280.00000 AMD