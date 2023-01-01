1 درام أرميني إلى منات تركمانستاني

تحويل AMD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1 amd
0.01 tmt

1.00000 AMD = 0.00867 TMT

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Turkmenistani Manat
1 AMD0.00867 TMT
5 AMD0.04334 TMT
10 AMD0.08667 TMT
20 AMD0.17335 TMT
50 AMD0.43337 TMT
100 AMD0.86673 TMT
250 AMD2.16684 TMT
500 AMD4.33367 TMT
1000 AMD8.66734 TMT
2000 AMD17.33468 TMT
5000 AMD43.33670 TMT
10000 AMD86.67340 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / درام أرمينية
1 TMT115.37600 AMD
5 TMT576.88000 AMD
10 TMT1153.76000 AMD
20 TMT2307.52000 AMD
50 TMT5768.80000 AMD
100 TMT11537.60000 AMD
250 TMT28844.00000 AMD
500 TMT57688.00000 AMD
1000 TMT115376.00000 AMD
2000 TMT230752.00000 AMD
5000 TMT576880.00000 AMD
10000 TMT1153760.00000 AMD