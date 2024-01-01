1 منات تركمانستاني إلى درام أرميني

تحويل TMT إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
114.99 amd

1.000 TMT = 115.0 AMD

Mid-market exchange rate at 07:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٤٩٧١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١١٠٥٫٩٦٧١٫٧٢٥١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٥٠٣
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٥١١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / درام أرمينية
1 TMT١١٤٫٩٨٩٠٠ AMD
5 TMT٥٧٤٫٩٤٥٠٠ AMD
10 TMT١٬١٤٩٫٨٩٠٠٠ AMD
20 TMT٢٬٢٩٩٫٧٨٠٠٠ AMD
50 TMT٥٬٧٤٩٫٤٥٠٠٠ AMD
100 TMT١١٬٤٩٨٫٩٠٠٠٠ AMD
250 TMT٢٨٬٧٤٧٫٢٥٠٠٠ AMD
500 TMT٥٧٬٤٩٤٫٥٠٠٠٠ AMD
1000 TMT١١٤٬٩٨٩٫٠٠٠٠٠ AMD
2000 TMT٢٢٩٬٩٧٨٫٠٠٠٠٠ AMD
5000 TMT٥٧٤٬٩٤٥٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 TMT١٬١٤٩٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Turkmenistani Manat
1 AMD٠٫٠٠٨٧٠ TMT
5 AMD٠٫٠٤٣٤٨ TMT
10 AMD٠٫٠٨٦٩٦ TMT
20 AMD٠٫١٧٣٩٣ TMT
50 AMD٠٫٤٣٤٨٢ TMT
100 AMD٠٫٨٦٩٦٥ TMT
250 AMD٢٫١٧٤١٢ TMT
500 AMD٤٫٣٤٨٢٤ TMT
1000 AMD٨٫٦٩٦٤٨ TMT
2000 AMD١٧٫٣٩٢٩٦ TMT
5000 AMD٤٣٫٤٨٢٤٠ TMT
10000 AMD٨٦٫٩٦٤٨٠ TMT