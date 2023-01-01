درام أرميني إلى كوانزا أنغولي

تحويل AMD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٬١٦٣٫٠١ aoa

1.00000 AMD = 2.16301 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 2:38 UTC
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AMD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.06288.35471.433491.658080.956518.2012
1GBP1.1588811.23075102.3941.661271.921551.1084721.0933
1USD0.94160.812513183.19651.34981.561280.9006517.1386
1INR0.0113180.009766190.012019710.01622420.01876620.01082560.206001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Angolan Kwanza
1 AMD2.16301 AOA
5 AMD10.81505 AOA
10 AMD21.63010 AOA
20 AMD43.26020 AOA
50 AMD108.15050 AOA
100 AMD216.30100 AOA
250 AMD540.75250 AOA
500 AMD1081.50500 AOA
1000 AMD2163.01000 AOA
2000 AMD4326.02000 AOA
5000 AMD10815.05000 AOA
10000 AMD21630.10000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / درام أرمينية
1 AOA0.46232 AMD
5 AOA2.31159 AMD
10 AOA4.62318 AMD
20 AOA9.24636 AMD
50 AOA23.11590 AMD
100 AOA46.23180 AMD
250 AOA115.57950 AMD
500 AOA231.15900 AMD
1000 AOA462.31800 AMD
2000 AOA924.63600 AMD
5000 AOA2311.59000 AMD
10000 AOA4623.18000 AMD