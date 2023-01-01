ليك ألباني إلى روبية سريلانكي

تحويل ALL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٣٬٢٤٨٫٧٤ lkr

1.00000 ALL = 3.24874 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:51 UTC
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ALL إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0637588.21151.433721.656030.957718.2107
1GBP1.1581411.23195102.1591.660421.917881.1091621.0901
1USD0.940050.811721182.9251.34781.556780.900317.1193
1INR0.01133640.009788620.012059110.01625320.01877340.01085680.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / روبية سريلانكية
1 ALL3.24874 LKR
5 ALL16.24370 LKR
10 ALL32.48740 LKR
20 ALL64.97480 LKR
50 ALL162.43700 LKR
100 ALL324.87400 LKR
250 ALL812.18500 LKR
500 ALL1624.37000 LKR
1000 ALL3248.74000 LKR
2000 ALL6497.48000 LKR
5000 ALL16243.70000 LKR
10000 ALL32487.40000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليك ألباني
1 LKR0.30781 ALL
5 LKR1.53906 ALL
10 LKR3.07812 ALL
20 LKR6.15624 ALL
50 LKR15.39060 ALL
100 LKR30.78120 ALL
250 LKR76.95300 ALL
500 LKR153.90600 ALL
1000 LKR307.81200 ALL
2000 LKR615.62400 ALL
5000 LKR1539.06000 ALL
10000 LKR3078.12000 ALL