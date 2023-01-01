10 فرنك غرب إفريقي إلى منات تركمانستاني

تحويل XOF إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٠٫٠٦ tmt

1.00000 XOF = 0.00570 TMT

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.0852590.27491.485541.671160.962918.7783
1 GBP1.1440311.2416103.2811.699561.911921.1015921.4837
1 USD0.921450.805412183.18351.368851.539880.8872517.3032
1 INR0.01107730.009682360.012021610.01645580.01851190.01066620.208012

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Turkmenistani Manat
1 XOF0.00570 TMT
5 XOF0.02852 TMT
10 XOF0.05704 TMT
20 XOF0.11408 TMT
50 XOF0.28519 TMT
100 XOF0.57038 TMT
250 XOF1.42595 TMT
500 XOF2.85190 TMT
1000 XOF5.70379 TMT
2000 XOF11.40758 TMT
5000 XOF28.51895 TMT
10000 XOF57.03790 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TMT175.32200 XOF
5 TMT876.61000 XOF
10 TMT1753.22000 XOF
20 TMT3506.44000 XOF
50 TMT8766.10000 XOF
100 TMT17532.20000 XOF
250 TMT43830.50000 XOF
500 TMT87661.00000 XOF
1000 TMT175322.00000 XOF
2000 TMT350644.00000 XOF
5000 TMT876610.00000 XOF
10000 TMT1753220.00000 XOF