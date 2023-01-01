10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى ليو روماني

تحويل XOF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10000 xof
74.70 ron

1.00000 XOF = 0.00747 RON

Mid-market exchange rate at 00:42
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805251.368450.92151.5384610.15541.35035844.055
1 GBP1.2418511.699411.14431.9105412.61151.676931048.19
1 CAD0.7307540.5884410.6733821.124247.42110.986773616.796
1 EUR1.08520.87391.4850411.6695411.02061.4654915.968

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Romanian Leu
1 XOF0.00747 RON
5 XOF0.03735 RON
10 XOF0.07470 RON
20 XOF0.14941 RON
50 XOF0.37352 RON
100 XOF0.74703 RON
250 XOF1.86759 RON
500 XOF3.73517 RON
1000 XOF7.47034 RON
2000 XOF14.94068 RON
5000 XOF37.35170 RON
10000 XOF74.70340 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 RON133.86300 XOF
5 RON669.31500 XOF
10 RON1338.63000 XOF
20 RON2677.26000 XOF
50 RON6693.15000 XOF
100 RON13386.30000 XOF
250 RON33465.75000 XOF
500 RON66931.50000 XOF
1000 RON133863.00000 XOF
2000 RON267726.00000 XOF
5000 RON669315.00000 XOF
10000 RON1338630.00000 XOF