شلن أوغندي إلى روبية سريلانكي

تحويل UGX إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ugx
80.88 lkr

Ush1.000 UGX = Sr0.08088 LKR

Mid-market exchange rate at 05:19
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UGX إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LKR

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4730.8971.3040.75683.9521,590.121.346
1 AUD0.67910.6090.8850.51356.9911,079.450.913
1 EUR1.1151.64211.4540.84393.6021,772.91.5
1 SGD0.7671.130.68810.5864.3881,219.561.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / روبية سريلانكية
1 UGX٠٫٠٨٠٨٨ LKR
5 UGX٠٫٤٠٤٤١ LKR
10 UGX٠٫٨٠٨٨٢ LKR
20 UGX١٫٦١٧٦٤ LKR
50 UGX٤٫٠٤٤١٠ LKR
100 UGX٨٫٠٨٨١٩ LKR
250 UGX٢٠٫٢٢٠٤٨ LKR
500 UGX٤٠٫٤٤٠٩٥ LKR
1000 UGX٨٠٫٨٨١٩٠ LKR
2000 UGX١٦١٫٧٦٣٨٠ LKR
5000 UGX٤٠٤٫٤٠٩٥٠ LKR
10000 UGX٨٠٨٫٨١٩٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / شلن أوغندي
1 LKR١٢٫٣٦٣٧٠ UGX
5 LKR٦١٫٨١٨٥٠ UGX
10 LKR١٢٣٫٦٣٧٠٠ UGX
20 LKR٢٤٧٫٢٧٤٠٠ UGX
50 LKR٦١٨٫١٨٥٠٠ UGX
100 LKR١٬٢٣٦٫٣٧٠٠٠ UGX
250 LKR٣٬٠٩٠٫٩٢٥٠٠ UGX
500 LKR٦٬١٨١٫٨٥٠٠٠ UGX
1000 LKR١٢٬٣٦٣٫٧٠٠٠٠ UGX
2000 LKR٢٤٬٧٢٧٫٤٠٠٠٠ UGX
5000 LKR٦١٬٨١٨٫٥٠٠٠٠ UGX
10000 LKR١٢٣٬٦٣٧٫٠٠٠٠٠ UGX