Uganda şilininden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UGX → LKR çevirin

1.000 ugx
80,74 lkr

1.00000 UGX = 0.08074 LKR

00:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.9291.34640.79450283.00421517.861.3475
1 AUD0.6516510.605370.8773820.51773754.0897989.1130.878098
1 EUR1.076451.6518811.449330.8551989.34991633.91.45052
1 SGD0.7427211.139750.68997310.59009461.6491127.351.00082

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Uganda şilininden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → INR

UGX → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 UGX0.08074 LKR
5 UGX0.40369 LKR
10 UGX0.80738 LKR
20 UGX1.61476 LKR
50 UGX4.03690 LKR
100 UGX8.07379 LKR
250 UGX20.18447 LKR
500 UGX40.36895 LKR
1000 UGX80.73790 LKR
2000 UGX161.47580 LKR
5000 UGX403.68950 LKR
10000 UGX807.37900 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uganda Şilini
1 LKR12.38580 UGX
5 LKR61.92900 UGX
10 LKR123.85800 UGX
20 LKR247.71600 UGX
50 LKR619.29000 UGX
100 LKR1238.58000 UGX
250 LKR3096.45000 UGX
500 LKR6192.90000 UGX
1000 LKR12385.80000 UGX
2000 LKR24771.60000 UGX
5000 LKR61929.00000 UGX
10000 LKR123858.00000 UGX