دولار تايواني جديد إلى ليو مولدوفي

تحويل TWD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
544.74 mdl

NT$1.000 TWD = L0.5447 MDL

Mid-market exchange rate at 02:46
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TWD إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MDL

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.360.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8120.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2551.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3510.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / مولدوفى Leu
1 TWD٠٫٥٤٤٧٤ MDL
5 TWD٢٫٧٢٣٧٠ MDL
10 TWD٥٫٤٤٧٤٠ MDL
20 TWD١٠٫٨٩٤٨٠ MDL
50 TWD٢٧٫٢٣٧٠٠ MDL
100 TWD٥٤٫٤٧٤٠٠ MDL
250 TWD١٣٦٫١٨٥٠٠ MDL
500 TWD٢٧٢٫٣٧٠٠٠ MDL
1000 TWD٥٤٤٫٧٤٠٠٠ MDL
2000 TWD١٬٠٨٩٫٤٨٠٠٠ MDL
5000 TWD٢٬٧٢٣٫٧٠٠٠٠ MDL
10000 TWD٥٬٤٤٧٫٤٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار تايواني جديد
1 MDL١٫٨٣٥٧٤ TWD
5 MDL٩٫١٧٨٧٠ TWD
10 MDL١٨٫٣٥٧٤٠ TWD
20 MDL٣٦٫٧١٤٨٠ TWD
50 MDL٩١٫٧٨٧٠٠ TWD
100 MDL١٨٣٫٥٧٤٠٠ TWD
250 MDL٤٥٨٫٩٣٥٠٠ TWD
500 MDL٩١٧٫٨٧٠٠٠ TWD
1000 MDL١٬٨٣٥٫٧٤٠٠٠ TWD
2000 MDL٣٬٦٧١٫٤٨٠٠٠ TWD
5000 MDL٩٬١٧٨٫٧٠٠٠٠ TWD
10000 MDL١٨٬٣٥٧٫٤٠٠٠٠ TWD