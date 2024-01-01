1 دولار تايواني جديد إلى فرنك سويسري

تحويل TWD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 twd
0.03 chf

1.000 TWD = 0.02795 CHF

Mid-market exchange rate at 19:21
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أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٣٠٫٧٨٢١٫٣٥١٫٥١٤٧٫٨٢٤١٤٧٫٧١٥٠٫٩١٦
1 SGD٠٫٧٥1٠٫٥٨٧١٫٠١٣١٫١٣٦٥٫٨٧١١١٠٫٨٤٣٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٤1١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٠٫٠٠٥١٨٨٫٨٩١١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٦١٠٩٫٤٣٩٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / الفرنك السويسري
1 TWD٠٫٠٢٧٩٥ CHF
5 TWD٠٫١٣٩٧٥ CHF
10 TWD٠٫٢٧٩٤٩ CHF
20 TWD٠٫٥٥٨٩٨ CHF
50 TWD١٫٣٩٧٤٦ CHF
100 TWD٢٫٧٩٤٩١ CHF
250 TWD٦٫٩٨٧٢٨ CHF
500 TWD١٣٫٩٧٤٥٥ CHF
1000 TWD٢٧٫٩٤٩١٠ CHF
2000 TWD٥٥٫٨٩٨٢٠ CHF
5000 TWD١٣٩٫٧٤٥٥٠ CHF
10000 TWD٢٧٩٫٤٩١٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار تايواني جديد
1 CHF٣٥٫٧٧٩٣٠ TWD
5 CHF١٧٨٫٨٩٦٥٠ TWD
10 CHF٣٥٧٫٧٩٣٠٠ TWD
20 CHF٧١٥٫٥٨٦٠٠ TWD
50 CHF١٬٧٨٨٫٩٦٥٠٠ TWD
100 CHF٣٬٥٧٧٫٩٣٠٠٠ TWD
250 CHF٨٬٩٤٤٫٨٢٥٠٠ TWD
500 CHF١٧٬٨٨٩٫٦٥٠٠٠ TWD
1000 CHF٣٥٬٧٧٩٫٣٠٠٠٠ TWD
2000 CHF٧١٬٥٥٨٫٦٠٠٠٠ TWD
5000 CHF١٧٨٬٨٩٦٫٥٠٠٠٠ TWD
10000 CHF٣٥٧٬٧٩٣٫٠٠٠٠٠ TWD