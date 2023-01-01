1 Yeni Tayvan dolarından İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile TWD → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Yeni Tayvan Doları
|1 CHF
|35.24350 TWD
|5 CHF
|176.21750 TWD
|10 CHF
|352.43500 TWD
|20 CHF
|704.87000 TWD
|50 CHF
|1762.17500 TWD
|100 CHF
|3524.35000 TWD
|250 CHF
|8810.87500 TWD
|500 CHF
|17621.75000 TWD
|1000 CHF
|35243.50000 TWD
|2000 CHF
|70487.00000 TWD
|5000 CHF
|176217.50000 TWD
|10000 CHF
|352435.00000 TWD