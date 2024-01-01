1 دينار تونسي إلى ريال عماني

تحويل TND إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.124 omr

1.000 TND = 0.1243 OMR

Mid-market exchange rate at 10:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٨١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٧١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال العماني
1 TND٠٫١٢٤٢٩ OMR
5 TND٠٫٦٢١٤٧ OMR
10 TND١٫٢٤٢٩٤ OMR
20 TND٢٫٤٨٥٨٨ OMR
50 TND٦٫٢١٤٧٠ OMR
100 TND١٢٫٤٢٩٤٠ OMR
250 TND٣١٫٠٧٣٥٠ OMR
500 TND٦٢٫١٤٧٠٠ OMR
1000 TND١٢٤٫٢٩٤٠٠ OMR
2000 TND٢٤٨٫٥٨٨٠٠ OMR
5000 TND٦٢١٫٤٧٠٠٠ OMR
10000 TND١٬٢٤٢٫٩٤٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Tunisian Dinar
1 OMR٨٫٠٤٥٤٦ TND
5 OMR٤٠٫٢٢٧٣٠ TND
10 OMR٨٠٫٤٥٤٦٠ TND
20 OMR١٦٠٫٩٠٩٢٠ TND
50 OMR٤٠٢٫٢٧٣٠٠ TND
100 OMR٨٠٤٫٥٤٦٠٠ TND
250 OMR٢٬٠١١٫٣٦٥٠٠ TND
500 OMR٤٬٠٢٢٫٧٣٠٠٠ TND
1000 OMR٨٬٠٤٥٫٤٦٠٠٠ TND
2000 OMR١٦٬٠٩٠٫٩٢٠٠٠ TND
5000 OMR٤٠٬٢٢٧٫٣٠٠٠٠ TND
10000 OMR٨٠٬٤٥٤٫٦٠٠٠٠ TND