5 ريال عماني إلى دينار تونسي

تحويل OMR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
39.634 tnd

ر.ع.1.000 OMR = DT7.927 TND

Mid-market exchange rate at 14:00
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OMR إلى TND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2561.5091.650.94821.397
1 GBP1.18111.313110.1031.7811.9481.1225.262
1 USD0.8990.762183.8781.3571.4840.85319.245
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.229

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Tunisian Dinar
1 OMR٧٫٩٢٦٧٨ TND
5 OMR٣٩٫٦٣٣٩٠ TND
10 OMR٧٩٫٢٦٧٨٠ TND
20 OMR١٥٨٫٥٣٥٦٠ TND
50 OMR٣٩٦٫٣٣٩٠٠ TND
100 OMR٧٩٢٫٦٧٨٠٠ TND
250 OMR١٬٩٨١٫٦٩٥٠٠ TND
500 OMR٣٬٩٦٣٫٣٩٠٠٠ TND
1000 OMR٧٬٩٢٦٫٧٨٠٠٠ TND
2000 OMR١٥٬٨٥٣٫٥٦٠٠٠ TND
5000 OMR٣٩٬٦٣٣٫٩٠٠٠٠ TND
10000 OMR٧٩٬٢٦٧٫٨٠٠٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال العماني
1 TND٠٫١٢٦١٦ OMR
5 TND٠٫٦٣٠٧٨ OMR
10 TND١٫٢٦١٥٥ OMR
20 TND٢٫٥٢٣١٠ OMR
50 TND٦٫٣٠٧٧٥ OMR
100 TND١٢٫٦١٥٥٠ OMR
250 TND٣١٫٥٣٨٧٥ OMR
500 TND٦٣٫٠٧٧٥٠ OMR
1000 TND١٢٦٫١٥٥٠٠ OMR
2000 TND٢٥٢٫٣١٠٠٠ OMR
5000 TND٦٣٠٫٧٧٥٠٠ OMR
10000 TND١٬٢٦١٫٥٥٠٠٠ OMR