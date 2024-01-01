5,000 دينار تونسي إلى ريال عماني

تحويل TND إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
621.740 omr

1.000 TND = 0.1243 OMR

Mid-market exchange rate at 10:09
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٩٥١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٩١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٨١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال العماني
1 TND٠٫١٢٤٣٥ OMR
5 TND٠٫٦٢١٧٤ OMR
10 TND١٫٢٤٣٤٨ OMR
20 TND٢٫٤٨٦٩٦ OMR
50 TND٦٫٢١٧٤٠ OMR
100 TND١٢٫٤٣٤٨٠ OMR
250 TND٣١٫٠٨٧٠٠ OMR
500 TND٦٢٫١٧٤٠٠ OMR
1000 TND١٢٤٫٣٤٨٠٠ OMR
2000 TND٢٤٨٫٦٩٦٠٠ OMR
5000 TND٦٢١٫٧٤٠٠٠ OMR
10000 TND١٬٢٤٣٫٤٨٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Tunisian Dinar
1 OMR٨٫٠٤١٩٥ TND
5 OMR٤٠٫٢٠٩٧٥ TND
10 OMR٨٠٫٤١٩٥٠ TND
20 OMR١٦٠٫٨٣٩٠٠ TND
50 OMR٤٠٢٫٠٩٧٥٠ TND
100 OMR٨٠٤٫١٩٥٠٠ TND
250 OMR٢٬٠١٠٫٤٨٧٥٠ TND
500 OMR٤٬٠٢٠٫٩٧٥٠٠ TND
1000 OMR٨٬٠٤١٫٩٥٠٠٠ TND
2000 OMR١٦٬٠٨٣٫٩٠٠٠٠ TND
5000 OMR٤٠٬٢٠٩٫٧٥٠٠٠ TND
10000 OMR٨٠٬٤١٩٫٥٠٠٠٠ TND