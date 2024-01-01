500 منات تركمانستاني إلى ريال عماني

تحويل TMT إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

500 tmt
54.997 omr

1.000 TMT = 0.1100 OMR

Mid-market exchange rate at 08:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٤١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٧٩٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال العماني
1 TMT٠٫١٠٩٩٩ OMR
5 TMT٠٫٥٤٩٩٦ OMR
10 TMT١٫٠٩٩٩٣ OMR
20 TMT٢٫١٩٩٨٦ OMR
50 TMT٥٫٤٩٩٦٥ OMR
100 TMT١٠٫٩٩٩٣٠ OMR
250 TMT٢٧٫٤٩٨٢٥ OMR
500 TMT٥٤٫٩٩٦٥٠ OMR
1000 TMT١٠٩٫٩٩٣٠٠ OMR
2000 TMT٢١٩٫٩٨٦٠٠ OMR
5000 TMT٥٤٩٫٩٦٥٠٠ OMR
10000 TMT١٬٠٩٩٫٩٣٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Turkmenistani Manat
1 OMR٩٫٠٩١٥٠ TMT
5 OMR٤٥٫٤٥٧٥٠ TMT
10 OMR٩٠٫٩١٥٠٠ TMT
20 OMR١٨١٫٨٣٠٠٠ TMT
50 OMR٤٥٤٫٥٧٥٠٠ TMT
100 OMR٩٠٩٫١٥٠٠٠ TMT
250 OMR٢٬٢٧٢٫٨٧٥٠٠ TMT
500 OMR٤٬٥٤٥٫٧٥٠٠٠ TMT
1000 OMR٩٬٠٩١٫٥٠٠٠٠ TMT
2000 OMR١٨٬١٨٣٫٠٠٠٠٠ TMT
5000 OMR٤٥٬٤٥٧٫٥٠٠٠٠ TMT
10000 OMR٩٠٬٩١٥٫٠٠٠٠٠ TMT