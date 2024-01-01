500 ريال عماني إلى منات تركمانستاني

تحويل OMR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

500 omr
4,545.69 tmt

ر.ع.1.000 OMR = T9.091 TMT

Mid-market exchange rate at 13:57
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OMR إلى TMT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2191.5081.6510.94821.399
1 GBP1.1811.312110.0431.7811.9491.11925.26
1 USD0.90.762183.8871.3571.4860.85319.256
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Turkmenistani Manat
1 OMR٩٫٠٩١٣٨ TMT
5 OMR٤٥٫٤٥٦٩٠ TMT
10 OMR٩٠٫٩١٣٨٠ TMT
20 OMR١٨١٫٨٢٧٦٠ TMT
50 OMR٤٥٤٫٥٦٩٠٠ TMT
100 OMR٩٠٩٫١٣٨٠٠ TMT
250 OMR٢٬٢٧٢٫٨٤٥٠٠ TMT
500 OMR٤٬٥٤٥٫٦٩٠٠٠ TMT
1000 OMR٩٬٠٩١٫٣٨٠٠٠ TMT
2000 OMR١٨٬١٨٢٫٧٦٠٠٠ TMT
5000 OMR٤٥٬٤٥٦٫٩٠٠٠٠ TMT
10000 OMR٩٠٬٩١٣٫٨٠٠٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال العماني
1 TMT٠٫١٠٩٩٩ OMR
5 TMT٠٫٥٤٩٩٧ OMR
10 TMT١٫٠٩٩٩٤ OMR
20 TMT٢٫١٩٩٨٨ OMR
50 TMT٥٫٤٩٩٧٠ OMR
100 TMT١٠٫٩٩٩٤٠ OMR
250 TMT٢٧٫٤٩٨٥٠ OMR
500 TMT٥٤٫٩٩٧٠٠ OMR
1000 TMT١٠٩٫٩٩٤٠٠ OMR
2000 TMT٢١٩٫٩٨٨٠٠ OMR
5000 TMT٥٤٩٫٩٧٠٠٠ OMR
10000 TMT١٬٠٩٩٫٩٤٠٠٠ OMR